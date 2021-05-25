 ADHD nedir ve neden olur?  ADHD belirtileri

ADHD yani Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, konsantre olma, oturma ve davranışınızı kontrol etme şeklinizi etkileyen bir beyin hastalığıdır.

ADHD Nedir?

ADHD, çocuklarda en sık teşhis edilen ruhsal bozukluktur. Erkeklerin bu hastalıktan muzdarip olma olasılığı kızlardan daha fazladır. Genellikle okul çağından önce, çocukların konsantrasyon güçlüğü çekmeye başladıkları zaman ortaya çıkar.

ADHD iyileştirilemez veya önlenemez. Ancak erken dikkat etmek ve iyi bir tedavi ve eğitim planına sahip olmak önemlidir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların veya yetişkinlerin semptomlarını kontrol etmelerine yardımcı olabilir.

ADHD Belirtileri Nelerdir?

ADHD belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda;

Dikkat dağınıklığı,

Talimatlara uymamak veya görevleri tamamlamamak,

Dinlemiyor olmak,

Dikkatsiz, dikkatsiz hatalar yapmak,

Günlük aktiviteleri unutmak,

Günlük görevler planlayamamak,

Sorumluluk edinememek,

Hareketsiz oturmayı gerektiren şeyleri yapmaktan hoşlanmamak,

Genellikle bir şeyler kaybetmek,

Hayal dünyasında yaşamak olarak tanımlanır.

Hiperaktif-dürtüsel ADHD belirtileri ise;

Tabiri caizse yerinde duramamak, sürekli hareket halinde olması,

Sesiz kalamamak, aşırı konuşmak, soru sormak,

Sıra beklemekte sorun yaşamak,

Herhangi bir işin hemen yapılmasını istemek,

Belirsiz cevaplar vermek,

Başkalarını rahatsız edici davranışlar gibi sabırsızlık ve empati yeteneğinden yoksun bir tavır sergileyecektir.

Yetişkinlerde görülen belirtiler ise;

Genel olarak geç kalmak ya da unutkanlık,

Kaygılanmak,

Kendine olan güvensizlik,

İnsan ilişkilerinde problemler,

Öfke kontrolsüzlüğü,

Dürtüsel yaklaşım,

Bağımlılık ya da takıntı hali,

Düzensizlik,

İşleri ve sorumlulukları ertelemek,

Konsantre olma problemleri,

Depresyon ve sıkıntılı ruh hali en belirgin özelliklerdendir.

ADHD Nedenleri Nelerdir?

Uzmanlar ADHD'ye neyin sebebiyet verdiğine emin olmamakla birlikte, birkaç farklı teoride bütünleşmişlerdir. Bunlar;

Genler, yani hastalığın ailede görülmesi,

Kimyasallar; beyin kimyasallarının dengesizliği,

Beyin; beynin dikkati kontrol eden alanları daha az aktif olması,

Hamilelik sırasında yeteri kadar beslenmemiş olmak, enfeksiyon, sigara ve alkol kullanımı,

Kurşun benzeri toksinler, beyin gelişimini etkileyebilir,

Beyin hasarı veya beyin bozukluğu; beynin ön kısmındaki hasar, dürtüleri ve duyguları kontrol etmede sorunlara neden olabilir.

ADHD Teşhisi Nasıl Yapılır?

Özellikle çocuklarda ADHD'yi teşhis etmek zor olabilir. Ebeveynler ve öğretmenle uzun bir tartışmadan sonra, doktor semptomları teşhis edecek ve ardından çocuğun davranışını gözlemleyecektir. Doktorlar, bir kişinin kaç semptomu olduğuna ve ne zaman ortaya çıktıklarına göre kılavuzlarını kullanırlar.

Teşhisini veya öğrenme farklılıklarını doğrulamak için nörolojik ve psikolojik testler yapılmalıdır. Bu testler genel olarak çocuk doktorları ya da akıl sağlığı uzmanları tarafından yapılır. ADHD'yi tedavi etmenin birkaç yolu vardır. Fakat araştırmalar, pek çok çocuk için semptomları kontrol etmenin en iyi yolunun çok modlu bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Birlikte çalışabilen birden fazla tedaviyi içerir. İlaç tedavisi, DEHB'nin birçok semptomunu tedavi edebilir. Terapistler, doktorlar, öğretmenler ve ebeveynler arasında yakın işbirliği çok önemlidir.

ADHD Terapi Tedavisi Nedir?

Tedavi olarak uygulanan terapi, ADHD'nin ilerlemesini önlemede önemli bir rol oynar. Özel eğitim standartları çocukların okulda öğrenmesine yardımcı olur. Ek olarak, kötü davranışları iyi davranışlarla değiştirmenin yollarını öğretir. Psikoterapi, ADHD olan kişilerin duygularını ve hayal kırıklıklarını yönetmenin daha iyi yollarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca özgüvenlerini artırmayı da hedefler. ADHD'yi iyileştirmek mümkün değildir ve herhangi bir yöntem ile önlenemez. Fakat ilerlemesini azaltmak ve kişiyi topluma kazandırmak için, tedavi uygulanmalıdır.