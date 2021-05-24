Adezyon nedir? Adezyon kuvveti özellikleri, örnekleri ve formülü

Adezyon, iki farklı maddenin birbirleri arasında gerçekleştirilen ve bu maddelerin de birbirine yapışmasını sağlayan kuvvete adezyon denilir. Adezyon diğer adı ile yapışma anlamına gelmektedir.

Adezyon Nedir?

Adezyon, iki farklı maddenin birbiri arasında gerçekleşen ve bu farklı maddelerin de yapışmasını sağlayan kuvvete denilmektedir. Maddelerin arasındaki çekim de adezyon olayını meydana getirmektedir.

Adezyon genel olarak sıvı ve katılarda da çok etkili olduğunda azlarda da etkili olmaması ile bilinir. Özellikle günlük hayatta yağmur damlalarının düşmeden önceden cama yapışması adezyon kuvveti ile oluşur. Özellikle bir yaprağın üzerinde su damlasının olması yaprağın molekülleri ve su molekülü arasında bulunan kuvvet ile oluşur. Bu da adezyon kuvveti olarak bilinir.

Adezyon Kuvveti Özellikleri

Farklı maddelerin birbirine yapışarak gerçekleşen ve maddelerin birbirine yapışmasının sağlanması için kuvvete yapışmasına da adezyon denilmektedir. Özellikle yağmur damlalarının da camın üzerinde kalması, denize girildiğinde insan vücudunda su damlaları kalması gibi durumlarda da bu adezyon kuvveti ile oluşmasıdır. Adezyon kuvveti, iki farklı madde arasındaki çekim kuvvetine denilmektedir.

Adezyon kuvveti sıvı moleküllerin de yüzeye yapışmada kullanılır. Mesela cam çay bardağı çay tabağına yapışabilir. Bu da adezyon kuvvetine yol açabilir. Kimya bilimine has terimlerden olan adezyon özellikleri de çok merak ediliyor. Adezyon da genellikle birleşik yapışma olarak tanımlanmaktadır. Adezyon yapışma olarak bilinirken kohezyon ise bütünleşme anlamı taşımaktadır. Adezyon kuvveti de günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır.

Adezyon Kuvveti Örnekleri

Genellikle fizik, kimya ve biyoloji derslerinde en çok kullanılan terimlerden birisi olan adezyon kuvvetine günlük hayatta çok sık rastlanmaktadır. Özellikle de yağmur damlalarının camda kalması ve denize girildiğinde su damlalarının insanların vücudunda kalması da adezyon kuvveti arasında gösteriliyor. Bir yaprak üzerinde su damlaları olması ve düşmemesi de adezyon kuvveti örnekleri arasında gösterilebilir.

Boyanın duvara yapışması adezyon kuvveti sayesinde oluşmaktadır. Ayrıca yapıştırıcı ve bantların pek çok zemine yapışması da adezyon kuvveti sayesinde olur. Bunlar adezyon kuvvetinin en önemli örnekleri arasında gösterilir. Masa ve eşyaların üzerinde bulunan tozlar da bu eşyalara adezyon kuvveti sayesinde yapışmaktadır. Günlük yaşamda adezyon kuvvetine sahip pek çok örnekler verilebilir. Cama yapışan su damlaları da adezyon kuvvetidir.

Adezyon Formülü Nedir?

Adezyon diğer bir adı ile adhezyon ile bilinir. Farklı yüzeylerin birbirine yapışması anlamına gelmektedir. Adezyonlarda da birbirinden farklı seçenekler vardır. Dağıtıcı adezyon, elektrostatik adezyon ve difüzyon adezyon çeşitleri bulunur.

Elektrostatik adezyon içerisinde iletken maddeler elektriksel yükü değiştirmek için de elektron geçişine de izin verilmelidir. Bunun yanı sıra maddeler arasında elektrostatik kuvveti oluşur. Dağıtıcı adezyonda da iki madde bir arada tutulur. Her yüzey için ise bir tanesi pozitif diğeri ise negatif yük ile yüklenen iki molekül çekimi bulunur.

Kohezyon ise suyun da damla şeklini almasına neden olmaktadır. Yüzey gerilimi sayesinde küresel şekle yakın bir şekil oluşmaktadır. Adezyon sayesinde ise bu damlalar yüzeyde kolay bir şekilde tutunabilir. Difüzyon adezyon sayesinde bazı maddeler de birleşmeler olur. Özellikle polimer zincirlerde ve molekül sonlarında diğer maddelere de etkili bir şekilde yayılabilir. Bu da katılaşma aşamasında mekanizma olarak ön plana çıkar. Adezyon pek çok alanda görülür.