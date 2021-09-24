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Adeta nasıl yazılır? TDK'ya göre adeta kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Adeta Kelimesi#TDK
Adeta nasıl yazılır TDKya göre adeta kelimesinin doğru yazımı..

Adet kelimesinden türetilmiş olan Adeta sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. 17. yüzyıldan bu yana kullanılan adeta kelimesi neredeyse ve sanki anlamına gelir. Genellikle birbirine çok benzeyen kişiler ve durumlar için bu sözcük kullanılır. Adeta nasıl yazılır? TDK'ya göre Adeta kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Adeta kelimesi, Arapçada sayı bildiren ''adet'' kökünden türetilmiştir. Tıpatıp, gibi, tıpkı, hayli ve takriben kelimeleri adeta sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Adeta Nasıl Yazılır?

Genellikle benzetme ve karşılaştırma cümlelerinde kullanılan adeta kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

TDK'ya Göre Adeta Kelimesinin Doğru Yazımı.

TDK'ya göre adeta sözcüğünün doğru yazımı, birçok okur tarafından merak ediliyor.

Kelimenin ADEDA ve ATETA şeklinde yazılışı yanlıştır. Kelimenin doğru yazılışı ADETA şeklindedir. Bu sözcük diğer edatlar gibi ek almadan kullanılır.

Adeta Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- İsmail birdenbire bağırıp tehditler savurmaya başlayınca ''adeta'' beynimden vurulmuşa döndüm. - Doğru Kullanım

2- Buket ile İlayda, ''adeda'' ikizmiş gibi birbirine çok benziyor. - Yanlış Kullanım

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