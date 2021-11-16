Adenit nedir, belirtileri nelerdir? Adenit hastalığı (Lenf bezi büyümesi) tanısı ve tedavi yöntemleri..

Haberin Devamı

Adenit lenf bezlerinin iltihaplanması sonucunda boyun, koltuk altı ve kasıkta görülen bir hastalıktır. Bu bölgelerde lenf bezleri daha yoğun olduğu için görülmektedir. Fakat adenit hastalığının tedavisi bulunmaktadır.

Adenit Nedir?

Adenit bakteri ve virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan bu hastalığın tedavi edilmesi çok önemlidir. Vücut dışarıdan gelen mikroorganizmalara maruz kaldığı zaman beze denilen şişlikler oluşmaktadır. Lenf bezlerinin bakteri veya virüse karşı kendini savunmak için büyüyüp iltihaplanmaktadır. Bu hastalığa adenit denilmektedir. Adenit hastalığı çocuklarda da görülebilir. özellikle streptokok enfeksiyonu, enfeksiyöz mononükleoz, bademcik iltihabı veya diş apsesi sonrasında adenit hastalığı kendini gösterebilir.

Adenit genellikle enfeksiyon sebebiyle bir veya daha fazla lenf düğümünde genişlemeye yol açan bir sağlık problemidir. Lenf bezleri insan vücudunda enfeksiyonlar ile savaşması için beyaz kan hücreleri ile dolu bulunmaktadır. Lenf düğümleri enfekte olduğu zaman bunun sebebi genellikle enfeksiyonun vücutta başka bir yerden başlamasıdır. Lenf bezleri nadir de olsa kansere bağlı olarak da genişleyebilmektedir.

Haberin Devamı

Adenit Belirtileri Nelerdir?

İnsan vücudunda yaklaşık olarak 600 lenf düğümü bulunmaktadır. Ancak normal lenf düğümleri yalnızca çene altında, kol altlarında ve kasık bölgelerinde hissedilebilir. Lenf düğümü küçük ve sağlam bir yapıya sahiptir. Lenf düğümleri enfekte oldukları zaman ebatları artar ve hassaslaşırlar. Fiziksel muayene sırasında vücudun diğer bölgelerinde de hissedilebilir bir hale gelir.

Adenit hastalığının vücutta farklı pek çok belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilerin bulunması halinde mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Adenit belirtileri şunlardır:

- Boyunda bulunan lenf bezlerinin şişmesi

- Kilo kaybının yaşanması

- Koltuk altı lenf bezlerinin şişmesi

- Kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi

- Deride kızarıklıklar

- Ateş yüksekliği

- Üst solunum yolu enfeksiyonları

Adenit Hastalığı (Lenf Büyümesi) Tanısı

Adenit hastalığında görülen en önemli semptomlar lenf bezlerindeki şişliklerdir. Boyun, koltuk altı veya bazı durumlarda kasıklardaki lenflerin şişmesi ve hassaslaşması adenit hastalığının en önemli belirtilerdir. Özellikle bu belirtilerin görülmesi durumunda hasta kendini gözlemlemesi gerekir. Belirtilerin bir günden daha fazla sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Doktor adenit hastalığının nedenini araştırmak için ilk olarak hastayı muayene etmektedir. Muayene sonucunda görünür bir neden bulunamaz ise hastadan kan kültürü, tam kan sayımı, mononükleoz testi ve tüberküloz deri testi istenmektedir. Bu testlerin sonucu genellikle 48 saat sonra çıkmaktadır. Sonuca göre ise doktor gerekli tedaviyi uygular.

Adenit Hastalığı (Lenf Büyümesi) Tedavi Yöntemleri

Adenit hastalığı her zaman görülebilen bir hastalıktır. Belirtilerin görülmesi hakkında mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Adenit tedavisinde bezelerin boyutu çok önemlidir. Bezelerin büyüklüğü doktorlar tarafından tespit edilir ve farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Haberin Devamı

Lenf bezleri büyümeye devam ediyor ise antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Bu sayede bezelerin küçülmesi sağlanır. Antibiyotik tedavisinden cevap alınamıyor ise iltihabın boşaltılması gerekir. İltihap boşaltıldıktan sonra antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Şişlikten dışarıya bir akış olmuyor ise iz kalmayacak bir şekilde kesik atılır ve iltihap bu şekilde boşaltılır. İltihap bu şekilde akıtıldıktan sonra kesilen bölge dikilir ve devamında tekrar antibiyotik tedavisi uygulanır.

Lenf bezlerinin çok küçük olduğu durumlarda çoğu kez gözlemlenmiştir. Lenf bezleri hastada çok küçük ise hiçbir tedavinin uygulanmasına gerek duyulmamaktadır.