Addetmek ne demek, ne anlama gelir? Addetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Addetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Telakki Etmek 2- Saymak 3- Görmek 4- Öyle Bilmek 5- Kabul Etmek

6- Farz Etmek 7- Yerine Koymak 8- İkame Etmek

Addetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılan addetmek kelimesi, bir şeyi öyle saymak ve kabullenmek anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise yeterince bilgi sahibi olunmayan konularda ön yargılı olmak ve zannetmektir.

Addetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Addetmek kelimesi de birleşik isim olduğu için kelimenin birleşik yazılması gerekir.

Addetmek - Doğru Kullanım

Add etmek - Yanlış Kullanım

Addetmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre addetmek kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Var saymak

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İkinci Anlamı: Sanmak, yanılgıya kapılmak

Addetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Maalesef Rasim Bey'e addedilen şeylerle gerçekler örtüşmüyor.''