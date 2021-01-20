ADC nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Analogtan Digitale dönüştürücü devreler hakkında bilgi

Model veri toplama sistemleri temel taşları arasında yer alan ADC, günümüzde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. İçerisinde sensörler, sinyal şartlandırma, analog dijital dönüştürücü ile beraber sinyal kaydı ve analizi gibi birçok parça bulunmaktadır. Bu parçalar sayesinde dönüştürücü ile beraber farklı amaçlar arasında kullanılır. Şimdi gelin beraber ADC sistemini inceleyelim.

ADC Nedir?

Genel tanımı ile beraber ADC sistemini şu şekilde ifade edebiliriz; Koşullu analog sinyallerini bir dijital veri akışına dönüştürmek biçimde anlatmak mümkün. Bu sayede veri toplama sinyalleri ile beraber ele alınan veriler görüntüleme, depolama ve analiz için işlenebilmektedir. Yani ADC sistem bir analog sinyal alır ve bunu bir dijital alana dönüştürmek suretiyle, amaca bağlı olarak farklı yerlerde kullanma imkanı verir.

ADC Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

ADC sistemi koşullu analog sinyalleri etkin bir şekilde ele alır ve bunları dijital veri akışına dönüştürerek kullanım imkanını sağlar. Böylece uygulama gereksinimine bağlı olarak farklı çeşitleri değerlendirilir ve değişik alanlarda kullanılır. Bu durum özellikle kullanılacak alanın hassas yapısına bağlı şekilde ele alınır ve uygulanır.

Kullanım açısından ise birçok farklı alanda değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Özellikle sanayi ve endüstriyel alanlarda yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamanda birçok değişik müzik ses sistemlerinde de önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Böylece analog sinyaller dijitali dönüştürmek suretiyle kontrol edilir ve istenilen ayar yapılabilir. Bu dönüştürücü aynı zamanda A/D şeklinde de bilinir ve ifade edilir.

Analogtan Digitale Dönüştürücü

Diğer bir ismi ile sinyallerin dönüştürücüsü şekilde de ifade edilebilecek olan ADC, günümüzde birçok farklı alan için büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda analog sinyaller farklı çalışma prensipleri doğrultusunda dijital sinyalleri dönüştürülür.

Farklı bitlerde kapasiteye sahip olan bu sistem, aynı zamanda filtreleme ve yumuşak bir geçiş imkanı da vermektedir. Böylece özellikle ses sistemlerinde oldukça etkin bir kullanım imkanı sağlar. Tabii burada önemli olan kullanım amacına bağlı olarak farklı özelliklere sahip ADC sistemlerini tercih etmektir. Bu konuda birçok değişik yapı ve sistemin yer aldığını dile getirmek mümkün. Böylece sağlıklı şekilde analog sinyaller dijital sinyallere rahatlıkla dönüştürülebilir.