Adblock ne demek? Adblock kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Meslektaşını katleden doktor hakkında flaş kararMeslektaşını katleden doktor hakkında flaş karar#Doktor
İstanbul Filarmonideki taciz iddiası Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdiİstanbul Filarmoni'deki taciz iddiası! Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdi#Taciz
Amsterdamda ilk 11ler belli oldu Yalçından sürpriz...Amsterdam'da ilk 11'ler belli oldu! Yalçın'dan sürpriz...#Şampiyonlar Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Rusya GPye Lewis Hamilton damgası Akıl alır gibi değil... | Pit-Stop #16Rusya GP'ye Lewis Hamilton damgası! "Akıl alır gibi değil..." | Pit-Stop #16#Formula 1
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Bir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü Boğulan kız şehrin kâbusu olduBir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü 'Boğulan kız' şehrin kâbusu oldu!#İspanya
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Tüm müşterilere tazminatTüm müşterilere tazminat!#Volkswagen
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Adblock ne demek? Adblock kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

#Ne Demek#Adblock#Adblock Nedir
Adblock ne demek Adblock kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı..

Bazı kelimeler dilimize farklı dillerden geçmiştir. Bu nedenle anlamlı bilinmeyebilir. anlamı bilinmeyen kelimeler ile ilgili internet üzerinden ya da çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapmak mümkündür. Adblock ne demek? Adblock kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Adblock kelimesinin anlamı da insanlar tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple bu kelime ile alakalı internetten çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adblock çoğunlukla internette karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesidir.

Adblock Ne Demek?

Adblock kelimesi internette sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime reklam engelleyici anlamına gelmektedir. Kelime Adblocker kelimesinden türetilmiştir. İnternet kullanıcılarının bir internet sitesine girdikleri zaman bu sitede bulunan reklamları görmesine engel olmaktadır. Bu yazılım pek çok tarayıcıya kolay bir şekilde yüklenebilmektedir. Bunun yanında çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmaz.

Adblock Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Adblock yazılımı kullanıcıların internet sitelerini çok daha iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Fakat bunun yanında reklam kullanıcılarının zarar yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü reklamlar engellendiği için reklam yayıncıların gelir kaybında ciddi bir düşüş meydana gelmektedir. Günümüzde pek çok kişi Adblock yazılımını kullanmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Adblock#Adblock Nedir