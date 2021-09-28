Adblock ne demek? Adblock kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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Adblock kelimesinin anlamı da insanlar tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple bu kelime ile alakalı internetten çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adblock çoğunlukla internette karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesidir.

Adblock Ne Demek?

Adblock kelimesi internette sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime reklam engelleyici anlamına gelmektedir. Kelime Adblocker kelimesinden türetilmiştir. İnternet kullanıcılarının bir internet sitesine girdikleri zaman bu sitede bulunan reklamları görmesine engel olmaktadır. Bu yazılım pek çok tarayıcıya kolay bir şekilde yüklenebilmektedir. Bunun yanında çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmaz.

Adblock Kelimesinin Anlamı Nedir?

Adblock yazılımı kullanıcıların internet sitelerini çok daha iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Fakat bunun yanında reklam kullanıcılarının zarar yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü reklamlar engellendiği için reklam yayıncıların gelir kaybında ciddi bir düşüş meydana gelmektedir. Günümüzde pek çok kişi Adblock yazılımını kullanmaktadır.