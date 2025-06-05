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Aday sayısında ‘60 aylık’ etkisi! YKS’ye son 2 yılın en düşük başvurusu

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#YKS#Sınav#Başvuru
Aday sayısında ‘60 aylık’ etkisi YKS’ye son 2 yılın en düşük başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 07:00

Milyonlarca gencin iyi bir gelecek için yarışacağı YKS’ye başvuru sayısı 2 milyon 560 bin 640 ile son 2 yılın en düşük rakamı oldu. Bu düşüşün iki nedeni var: 4+4+4 ile 60 aylıkken ilkokula başlayan ilk mezunların geçen yıl sınava girmiş olması ve 6 Şubat depremi sonrası ücretsiz katılım hakkı.

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Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 21-22 Haziran’da düzenlenecek YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı. Bu rakam son iki yılın başvuru sayısına bakıldığında oldukça düşük kaldı. YKS’ye 2024 yılında 3 milyon 120 bin 883, 2023 yılında ise 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu. YÖK, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yıl YKS başvurularının düşük gerçekleşmesinin nedenlerini şöyle değerlendirdi:

MEZUN SAYISI AZALDI

“2012 yılında 4+4+4 sistemine geçilmesiyle 60 aylık öğrenciler de ilkokula alınmış, dolayısıyla o yıl ilkokula başlayanların sayısı önceki yıllardan daha fazla olmuştu. 2012 yılında ilkokula başlayan bu öğrenciler 2024 yılında liseyi bitirdi, yani geçen yıl liseler diğer yıllara göre daha fazla mezun verdi. Örneğin bu yıl lise son sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenci sayısının önceki yıla kıyasla yaklaşık 270 bin kişi kadar az olduğu görülüyor.

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DEPREM ARTIRMIŞTI

Ayrıca öğrenim durumu beyanlarına bakıldığında son sınıf öğrencisi olmamasına, yani daha eski mezun olmasına rağmen yükseköğretime hiç kaydolmayan ve YKS’ye giren aday sayısında bu yıl 120 bin kadar düşüş olduğu tespit edildi. Öte yandan 2023 YKS’de deprem nedeniyle ücretsiz başvuru hakkı tanındı ve bu haktan 1 milyon aday yararlandı. 2023 yılında başvurunun yüksek olmasında bu durumun da etkisi değerlendirilmeli.”

 

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#YKS#Sınav#Başvuru

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