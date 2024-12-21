Aday öğretmenlik süreçleri Resmi Gazete’de... Öğretmenler eğitimlerinin ardından atanacak

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Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Aday öğretmenlik ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleme sürecini kapsayan bu yönetmelik doğrultusunda, 18 Ekim 2024 tarihinden 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olan öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulacak.

ADAYLIK SÜRECİ 2 YILI GEÇMEYECEK

Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak. 18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de adaylık sürecine tabi tutulacak. Diğer yandan adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

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10 YILIN SONUNDA UNVAN ALINABİLECEK

Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar ise başöğretmen unvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar da başöğretmen olacak.

20 YILI TAMAMLAYANLAR BAŞVURU YAPABİLİYOR

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilecek. Yani ilgili tarih itibarıyla görevinde 20 yılı tamamlayan öğretmenler, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

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SERTİFİKA DÜZENLENDİKTEN SONRA YARARLANILACAK

Uzman veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak. ‘Öğretmen’ unvanından, bu göreve atanmanın yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, ‘uzman öğretmen’ veya ‘başöğretmen’ unvanından ise uzman öğretmen ya da başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak.

ÖZEL OKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER DE BAŞVURABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticiler de uzman ya da başöğretmen unvanları için başvuru yapabilecek. Öte yandan Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretmenler de şartları taşımaları kaydıyla unvan almak için başvuruda bulunabilecek.

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Resmi Gazete’de 12 Mayıs 2022’de yayımlanan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ ise yürürlükten kaldırıldı.