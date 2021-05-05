Aday öğretmenlere konferans

FMV Işık Okulları Teknoloji Stratejileri Komisyonu (TESKO) tarafından aday öğretmenler ve kurum öğretmenleri için düzenlenen konferans 09.30-15.00 saatleri arasında çevrimiçi yapılacak. Konferansa katılmak isteyen öğretmenler www.fmv.edu.tr/egitimteknolojilerikonferansi adresinde kaydolabilecek.

OTURUMLAR EŞ ZAMANLI OLACAK

Etkinlik kapsamında, üniversitelerin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğretmen adaylarının, örgün ve uzaktan eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmayı, eğitim teknolojilerinin pedagojik bakış açısıyla sürece nasıl dahil edildiğini gösteren ders tasarımları ve örnek uygulamalarıyla buluşturulması hedefleniyor. Konferansta, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ve ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım da gençler için iki sunum yapılacak. Etkinlik kapsamında, Dijital Liderler Akademisi (DLA) programında alanında uzman akademisyenlerle etkin ders tasarımları üzerine çalışan DLA öğretmenlerinin farklı temalarda tasarladığı/uyguladığı ders planı ve dijital materyalleri de öğretmen adayı gençlerle 40 dakikalık eş zamanlı oturumlarla buluşturulacak.