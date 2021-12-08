Adaptör nedir, ne işe yarar? Adaptör neden bozulur, neden ısınır?

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Diğer ismi invertör olan adaptörler üç çeşittir. Bunlar, yarım ve tam dalga doğrultucu adaptörlerle köprü tipi adaptörlerdir.

Adaptör Nedir, Ne İşe Yarar?

Adaptörler, yüksek voltaja sahip olan şehir elektriğinin cihaza göre uygun voltaja düşürülmesini sağlayan aparatlardır. Yalnızca şehir elektriğinde değil, yüksek voltaja sahip olan herhangi bir elektrik devresinde de kullanılabilirler. Elektronik cihazların doğru akımla çalışmalarına yardımcı oldukları için sık sık kullanılmaktadır.

Adaptörler kendi aralarında üçe ayrılırlar. Yarım dalga doğrultucu adaptörler, farklı yönden gelen akımlara direnç gösterebildikleri için pil ve şarj makinelerinde kullanılırlar. Tam dalga doğrultucu adaptörler, alternatif akım ve doğru akım arasında hiç kayıp vermeden geçiş yapmayı sağlar. Köprü tipi adaptörlerse tam dalga doğrultucularla benzerlik gösterirler ancak en önemli özellikleri yalnızca bir akımla çalışmalarıdır.

Adaptör Neden Bozulur?

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Sürekli veya duruma göre yalnızca kullanıldığında prize takılan adaptörler zaman zaman bozulabilir. Genellikle yüksek akım, kısa devre, sürekli elektrik kesintileri veya şasi sebebiyle bozulmalara uğrarlar. Kullanıcı hatasından, aşırı ısınma durumundan, sert darbeler aldığından dolayı da adaptörlerin bozulduğu gözlemlenir.

Adaptörlerin bozulmaması için kullanıldığı durumlarda hava akışını engelleyecek cisimlere temas etmemesi gerekir. Yastık, yatak, duvar veya diğer cisimlerin üzerinde yan şekilde bırakılmamalıdır. Bir raf veya platform üzerinde kullanıldığında daha rahat çalışacağı için ısınması engellenir ve olası kazalardan darbe alması engellenir. Böylelikle kullanılan adaptörler daha uzun süre ve sağlıklı şekilde çalışacağı için sebepsiz gibi görünen bozulmaların önüne geçilebilir.

Adaptör Neden Isınır?

Özellikle yaz aylarında adaptörlerin ısındığı ve birlikte kullanıldığı cihazı da ısıttığı gözlemlenir. Eğer sıcaklık çok yüksek değilse bu durum normal olarak kabul edilebilir. Çok yüksek sıcaklıklara ulaştığında ve ele alınamayacak hale geldiğindeyse bazı aksiliklerin olduğu fark edilmelidir. Bir adaptörün ısınmasında birden fazla etken rol oynasa da cihazın zarar görmemesi adına değiştirilmelidir.

Orijinal adaptörlerin ısınması en kısa sürede kontrol edilmesi gerektiği konusunda bir uyarıcıdır. Bu durumda, bozulmaların belli başlı sebepleri vardır. İlki, uyumsuz şarj adaptörü kullanmaktır. Cihaz için düşürmesi gereken voltaj uygun değilse sürekli çalışan adaptörler çok fazla ısınabilirler. Yan sanayi olarak kabul edilen ve ucuza üretilen cihazlarsa kalitesiz malzeme kullanımından dolayı ısınabilirler.