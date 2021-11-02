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Adaptör ne demek, ne anlama gelir? Adaptör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Adaptör#Nedir
Adaptör ne demek, ne anlama gelir Adaptör kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen dilimizde çok sık kullanılan kelimeler bulunuyor. Bu yabancı kökenli kelimelerden birisi de adaptör kelimesidir. Adaptör kelimesi, hayatımızın her alanında sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ama adaptör kelimesinin kökeni ve gerçek anlamı da pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Adaptör ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Adaptör kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda bu kelime, adapteur kelimesinden türetilerek dilimize yerleşmiştir. Adaptör kelimesinin birden fazla anlamı bulunuyor.

 Adaptör Ne Demek?

 Adaptör, bir aletin birbirinden farklı parçalarından birini ötekine geçirmek için kullanılan bağlayıcı anlamına gelir. Adaptör kelimesi, bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için kullanılan bağlayıcıya denir.

 Adaptör Ne Anlama Gelir?

 Adaptör dilimizde çok sık duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Adaptör kelimesi, uyarlayıcı ve aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet anlamına geliyor.

 Adaptör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Akla gelebilecek olan pek çok yerli ya da yabancı kökenli tüm kelimelerin anlamlarının detaylı bir şekilde yer aldığı TDK sözlük sitesi, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. TDK sözlükte adaptör kelimesinin de anlamları da bulunuyor;

Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini diğerine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcıya verilen isimdir.

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 Uyarlayıcı ve aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, anlamına da gelir.

 

 

 

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#TDK#Adaptör#Nedir

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