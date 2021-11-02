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Adaptif ne demek, ne anlama gelir? Adaptif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Adaptif#Nedir
Adaptif ne demek, ne anlama gelir Adaptif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Anlamı tam olarak bilinmeyen ve Türkçede yer alan sözcükler içerisinde adaptif gelmektedir. Özellikle Tıp dünyasında çok fazla dile getirilen ve kullanılan kelimeler arasında geldiğini söylemek gerekmektedir. Peki, adaptif ne demek, ne anlama gelir? Adaptif kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilenler.

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Adaptif kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Yani Fransızca üzerinden Türkçe yerleşmiş ve yerleşik olarak kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda taşıdığı anlam üzerinden farklı yerlerde kullanırken tıp dilinde de önemli bir yere sahiptir.

 Adaptif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Adaptif kelimesi Türkçe üzerinden bakıldığı zaman karşılık olarak ‘uyarlayıcı’ sözcüğü öne çıkmaktadır. Herhangi bir duruma ya da olayı adapte etmek gibi ifade üzerinden de ele almak ve değerlendirmek mümkün. Özellikle adaptif kelimesi üzerinden uyarlayıcı karşılığı ile beraber tıp dilinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek gerekir.

 Adaptif Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit adaptif kelimesine karşılık olarak uyarlayıcı anlamı çıkmaktadır. Aynı zamanda uyarlama ve uyumsal şeklinde de ifade etmek mümkün. Herhangi bir duruma adapte etmek ve bir bütün haline getirmek gibi anlamlar üzerinden ele alınabilir. Günlük yaşamda pek kullanılmasa bile birçok farklı yazılı kaynakta ve eserde karşılaşılan bir kelimedir. Aynı zamanda Tıp dilinde özellikle önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir. İnternet üzerinden merak edilen ve sıkça araştırılan kelimeler arasında geliyor.

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#TDK#Adaptif#Nedir

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