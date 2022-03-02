Adap ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre adap kelimesinin anlamı

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Gündelik hayatta kişiler tarafından adap sözcüğü çok kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenli olan adap sözcüğü TDK'ya göre, töre anlamına sahip bir kelimedir. Töre anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

Adap Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilindeki kelime türlerinin sahip olduğu birçok anlam kişilerce öğrenilmek isteniyor. Hangi anlamla ifade edildiği kişilerin ilgilendiği konular arasındadır. Önemli bazı kelimeler kişilerin ilgisini çekerek araştırma yapılabiliyor. Adap sözcüğü de oldukça merak edilerek araştırılan kelimeler arasındadır. Tüm anlam karşılıkları internet sitelerinde aranarak öğrenilmeye çalışılıyor. Adap sözcüğü, töre anlamıyla günümüzde sık kullanılan bir kelimedir. Töre anlamı dışında yol yordam anlamında da kişiler tarafından kullanılabiliyor.

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TDK'ya Göre Adap Kelimesinin Anlamı

Kitaplarda veya televizyondaki haberlerde görülebilen bazı sözcük türleri bulunuyor. Görülen sözcük türlerinin anlamları yönünden ifade ettiği bilgiler kişilerce merak ediliyor. TDK'ya göre anlamı bulunan adap kelimesi de çok merak ediliyor. TDK'da anlamı bulunan adap sözcüğünün doğru anlamı araştırılan bir konudur. TDK'ya göre adap kelimesi, töre ve yol yordam anlamına sahiptir.