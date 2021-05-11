Adana'nın alan kodu kaçtır? Adana telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olan ve aynı zamanda Akdeniz bölgesi kentleri arasında yer alan Adana ilinin telefon kodu en fazla merak edilip araştırılan konular arasında kendisine yer bulmuştur.

Adana'nın Alan Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı bulunan ve aynı zamanda pamuk yetiştiriciliğinin bölge halkı için büyük önem taşıdığı şehirlerden biri olan Adana ile ilgili olarak en fazla merak edilip araştırılan konulardan biri de ilin alan kodu olmaktadır. Dünya'nın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de alan kodu olarak tanımlanan telefon kodları bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin her ilinin telefon alan kodu bulunuyor.

Bu alan kodu sayesinde Adana'da herhangi bir sabit telefon numarası aranacağı zaman aranacak olan telefon numarasından önce ilgili şehrin alan kodu diğer bir ifade ile telefon kodunun girilmesi gerekiyor. Bu sebepten ötürü Adana'nın alan kodunun ne olduğunun bilinmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamda Adana'nın alan kodu kaçtır sorusunun cevabı ise Adana'nın alan kodu 322 olmaktadır.

Arayacağınız herhangi bir sabit telefon numarasını çevirmeden önce 322 alan kodunu girdiğinizde ve ardından telefon numarasını tuşladığınız zaman Adana sınırları içerisinde bir telefon araması gerçekleştirmiş olursunuz. Kısaca Adana'da yaşayan ve sabit numara üzerinden bir kimseye erişim sağlamak istediğinizde öncelikle 322 alan kodunu tuşlamanız gerekiyor.