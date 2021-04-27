Adana plaka kodu kaçtır? Adana Ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plakalar, araçların kimliği olma niteliği taşırlar. Bu sebeple her araç bağlı olduğu ilin plaka kodunu üzerinde taşır. Bu sayede aracın plakasından yazılı olan koda göre, ilgili aracın hangi şehirden çıkış yaptığını anlamak mümkün hale gelmektedir. Bu bakımdan trafikte yer alan her bir aracın plaka taşıma zorunluluğu bulunmaktadır.

Adana Plaka Kodu Kaçtır?

Adana ilinin plaka kodu kaçtır sorusunu soran ve bu soruya yanıt arayan pek çok insan bulunmaktadır. Bu sorunun yanıtı; Adana plaka kodu 01 şeklinde olmaktadır. Bu sayede kişiler üzerinde 01 kodu yazılı durumda olan plakayı taşıyan aracın hangi ilden çıkış yapmış olduğunu kolaylıkla anlama olanağına erişmektedir.

Adana ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Adana ili plaka kodu 01 şeklindedir. Aynı şekilde adana ilçeleri de 01 plaka kodunu kullanmaktadır. Ancak Adana ilçelerinin kendisine ait olan bir de plaka harfleri, plakalar üzerinde yer almaktadır. Bu harfler sayesinde hangi aracın hangi ilçe çıkışlı olduğu anlaşılmaktadır. İşte Adana Merkez ilçesi ve diğer ilçelere özel plaka harfleri;

Adana Merkez Plaka harfleri;

- 01 AA 001 » 01 AZ 999

- 01 A 0001 » 01 A 9999

- 01 CA 001 » 01 CZ 999

- 01 BA 001 » 01 BZ 999

- 01 EA 001 » 01 EZ 999

- 01 DA 001 » 01 DZ 999

- 01 HA 001 » 01 HZ 999

- 01 FA 001 » 01 FZ 999

- 01 MA 001 » 01 MB 999

- 01 GA 001 » 01 GZ 999

- 01 YD 001 » 01 YZ 999

- 01 M 0001 » 01 M 9999

- 01 KA 001 » 01 KZ 999

- 01 SA 001 » 01 SZ 999

- 01 LA 001 » 01 LZ 999

- 01 S 0001 » 01 S 9999

- 01 NA 001 » 01 NZ 999

- 01 TA 001 » 01 TZ 999

- 01 PA 001 » 01 PZ 999

- 01 T 0001 » 01 T 9999

- 01 UA 001 » 01 UZ 999

-01 R 0001 » 01 R 9999

- 01 U 0001 » 01 U 9999

Ceyhan İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 L 0001 » 01 L 9999

- 01 MY 001 » 01 MY 999

- 01 VA 001 » 01 VZ 999

- 01 V 0001 » 02 V 9999

- 01 F 0001 » 01 F 9999

Kozan İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 D 0001

- 01 D 9999

- 01 RA 001

- 01 RZ 999

- 01 Y 0001

- 01 Y 9999

Pozantı İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 P 0001

- 01 P 9999

Turfanbeyli İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 Z 0001

- 01 Z 9999

İmamoğlu İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 R 0001

- 01 R 9999

Saimbeyli İlçesi Plaka Harfleri;

- 01 YAA 01

- 01 YZZ 99