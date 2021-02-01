Adamın İyisi İş Başında Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Adamın iyisi iş başında belli olur atasözü bir insanın kabiliyetinin iş yaparken anlaşılacağını belirtir.

Adamın İyisi İş Başında Belli Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Adamın iyisi iş başında belli olur atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama şu şekildedir:" İnsanı gösteren sözü değil, işidir. Bir insanın gerçek değeri; becerikli mi beceriksiz mi, çalışkan mı tembel mi, başarılı mı başarısız mı, iyi mi kötü mü olduğu yaptığı işlerle, çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür". Burada anlatılmak istenen bir insanın iyiliğinin ölçümünü sözlerinden anlayamayız. Sözlerin içinde yalanlar olabilir. Ancak bir insan iş başındayken en doğal hali ile olur.

Adamın İyisi İş Başında Belli Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüzü günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanırız.

Örneğin: Eskiler ne demiş adamın iyisi iş başında belli olur, az işin başına geç çalış da senin de iyi olup olmadığını bilelim.