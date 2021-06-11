Adamakıllı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Adamakıllı yazımı

Adamakıllı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Büsbütün 2- Tastamam 3- Tamamen 4- Eksiksiz 5- Tamamıyla

6- Natamam 7- Komple

Adamakıllı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Adamakıllı kelimesi cümle içerisinde hem birleşik zarf hem de sıfat olarak kullanılır. Örneğin ''odayı adamakıllı temizlemek'' ya da ''adamakıllı ders çalışmak'' cümlelerinde bu kelime birleşik zaf olarak kullanılmıştır. Çünkü ismi değil fiili niteler.

''Adamakıllı çalışma'' ya da ''adamakıllı biri'' dediğimizde ise doğrudan ismi nitelediği için bu kelime sıfat olarak kullanılmıştır.

Sözlük anlamı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ve mükemmel olan bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

ADAMAKILLI

Bu kelimeyi ''ADAM AKILLI'' şeklinde yazmak ise hatalıdır. Çünkü dil bilgisi kurallarına birleşik isim ve zarfların tümü bitişik yazılır.

Adamakıllı Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1-Evi adamakıllı temizledikten sonra mobilyaları yerleştirmeye başlayacağız.

(Doğru)

2- Adam akıllı çalışsaydın böyle olmazdı. (Yanlış)