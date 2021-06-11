Adamakıllı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Adamakıllı yazımı
Türkçede bazı kelimeler birleştiğinde anlamları dışında kullanılır. Adam ve akıllı kelimelerinden oluşan adamakıllı sözcüğü de bu kelimeler arasında yer alıyor. Sözlük anlamı büsbütün ve mükemmel olan bu kelimenin nasıl yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre adamakıllı kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Adamakıllı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Büsbütün 2- Tastamam 3- Tamamen 4- Eksiksiz 5- Tamamıyla
6- Natamam 7- Komple
Adamakıllı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?
Adamakıllı kelimesi cümle içerisinde hem birleşik zarf hem de sıfat olarak kullanılır. Örneğin ''odayı adamakıllı temizlemek'' ya da ''adamakıllı ders çalışmak'' cümlelerinde bu kelime birleşik zaf olarak kullanılmıştır. Çünkü ismi değil fiili niteler.
''Adamakıllı çalışma'' ya da ''adamakıllı biri'' dediğimizde ise doğrudan ismi nitelediği için bu kelime sıfat olarak kullanılmıştır.
Sözlük anlamı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ve mükemmel olan bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:
ADAMAKILLI
Bu kelimeyi ''ADAM AKILLI'' şeklinde yazmak ise hatalıdır. Çünkü dil bilgisi kurallarına birleşik isim ve zarfların tümü bitişik yazılır.
Adamakıllı Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler
1-Evi adamakıllı temizledikten sonra mobilyaları yerleştirmeye başlayacağız.
(Doğru)
2- Adam akıllı çalışsaydın böyle olmazdı. (Yanlış)