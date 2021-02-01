Adamak Kolay Ödemek Güçtür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir atasözünün cümlede kullanılması için öncelikli olarak anlamının bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple atasözü anlamlarını öğrenmek oldukça önemlidir. Adamak kolay ödemek güçtür atasözünün anlamını öğrenerek günlük hayatınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Adamak Kolay Ödemek Güçtür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimse bir konu ile alakalı olarak kolay bir şekilde söz verebilir. Çünkü insanlar söz verirken hiç bir ödeme yapmak ya da bedel ödemek zorunda değildir. Fakat verilen sözün yerine getirilmesi çoğu zaman zor olmaktadır. Çünkü bu sözün yerine getirilmesi için insanların bir bedel ödemesi gerekmektedir. Sözün yerine getirilmesi için bazen para, bazen zaman, bazen de emek harcanır. Bazen de kişinin verdiği sözü yerine getirmesi için fedakarlıkta bulunması gerekir.

Adamak Kolay Ödemek Güçtür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Verdiğin sözü tutmalısın. Unutma adamak kolay ödemek güçtür.