Adam Olmak ne demek? Adam Olmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Adam olmak, erkek bireyler için bir sıfat içerse de kadın erkek fark etmeksizin kullanılabilir. Çünkü buradaki amaç cinsiyet belirtmek değil, bir durumu anlatmaktır.

Adam Olmak Ne Demek?

İyi bir duruma gelmek, büyümek, belirli bir noktaya gelmek gibi anlamlar içeren adam olmak deyimi, aynı zamanda işe yaramak anlamına da gelir. Sadece kişiler için değil, herhangi bir eşya içinde bakım sonunda kullanılabilir anlamında kullanılır.

Adam Olmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Genellikle boş gezen kimselerin, iş bulması durumunda ya da başarısız bir insanın bir başarı elde ettiğinde, bir mevkie geldiğinde kullanılır. Aynı zamanda adam olmak deyimi hırslı, çalışkan kimseler için başarının tanımlaması olarak da kullanılır.

Adam Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Kişi için; Bir gün onunda okuyup adam olmasını isterim. Eşya vb. için; Abimin tamiri ile saat adam oldu.