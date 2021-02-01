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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:08 | Son Güncelleme:

Adam Olana Bir Söz Yeter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Adam Olana Bir Söz Yeter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmiş dönemlerde yaşayan insanların uzun süren denemelerinin ardından oluşan tecrübelerinin, bilgece düşünceler şeklinde söylenmiş halleridir. Atasözlerinin anlamları genellikler derindir. Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı nedir? Adam olana bir söz yeter atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte detaylar.

Atasözleri geçmişten günümüze kadar deneyimlenmiş hemen her konuda öğüt şeklinde cümlelerdir. Atasözlerinde bazen ne demek istendiği hemen anlaşılmaya bilir. Bu sebeple atasözleri açıklanmaya muhtaçtır. Atasözlerinin ne anlama geldiği araştırılarak öğrenilmelidir.

 Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İyi yetişmiş olan, duyarlı, anlayışlı ve kişilik sahibi olan bireylere söylenmiş olan sözlerin, ilk defa söylenmesiyle anlarlar ve böylece sözün gereği ne ise onu yerine getirirler. Bir sözü defalarca kez tekrarlatan, sözü söyleyen kişileri zorlayan, kişileri çıkmaza sokan bireylerdeyse, anlama eksikliği ya da ahlak eksikliğinin olduğu var sayılmaktadır.

 Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ahmet’e defalarca kez anlattım ama bir türlü beni anlamadı oysaki adam olana bir söz yeterdi.

Aklı neredeyse bir şey almıyor ama adam olana bir söz yeter. 

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