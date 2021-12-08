Adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir? Adalet ile eşitlik farkı

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Demokrasi ile yönetilen hukuk devletlerinde adalet ve eşitlik, güvence altına alınan haklar arasında yer alır.

Adalet ve Eşitlik Arasındaki Fark Nedir?

1- Adalet, eşitlik ilkesi baz alınarak uygulanır. Eşitlik, adaletin ön koşullarından biridir. Adalet ise eşitlik ilkesinin mahkemelerde ve diğer yargı kurumlarında uygulanmasıdır.

2- Eşitlik, yargı ile sınırlı değildir. Örneğin: Ekonomik eşitlik. Adalet ise doğrudan doğruya yargılama ile ilgili bir kavramdır.

Adalet ve Eşitlik Arasındaki İlişki

Sosyal ve ekonomik düzeyde eşitliğin olmadığı yerde adalet sağlanamaz. Dolayısıyla bu iki kavram birbirleriyle doğrudan alakalıdır. Demokratik rejimlerde tüm vatandaşlara temel haklar verilmiştir. Söz konusu temel haklardan belli bir zümre, sınıf ya da ırk değil, herkes faydalanabilir.

Temel haklardan herkesin faydalanmasına eşitlik denir. Devletin, vatandaşların temel haklarını koruması ve mahkemelerin tarafsız olması ise adalet olarak nitelendirilir.

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Örneklerle Adalet ve Eşitlik Kavramları

1- Herkese fırsat eşitliği verilmesi.

2- Bir ülkedeki tüm yurttaşların diline, dinine, inancına ve cinsiyetine bakılmaksızın adil ve tarafsız mahkemelerde yargılanması

3- Hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması

4- Yasaların herkes için geçerli olması, kimseye ayrıcalık tanınmaması.