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Adalet sistemi içindeki çocuklar için kılavuz

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#Millî Eğitim Bakanlığı#MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı
Adalet sistemi içindeki çocuklar için kılavuz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 17:28

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), adalet sistemi içindeki çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkili ve duyarlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla "Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu" hazırladı.

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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda, adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve desteklenmesinin daha etkin sağlanması hedeflendi. Çocuk hukuku alanında çalışmaların mercek altına alındığı kılavuzun hazırlanma sürecinde, okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar ile Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan uzmanlar da yer aldı. Kılavuzda çocuk kavramı, adalet sistemi içindeki çocuk ve bu çocuklarla ilgili alınan tedbir kararları, adalet sistemi içindeki çocuklara yaklaşım, ailelerine sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülüğü konuları yer aldı. Adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınmasında söz konusu çocuklarla çalışan profesyonellerin sahip olması gereken mesleki yeterliliklerin yer aldığı kılavuzda, çocukların gelişimsel durumları ve duygu halleri göz önünde bulundurularak desteklenmeleri için bireyselleştirilmiş çalışmalar da anlatıldı.

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Kılavuz için tıklayın.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı

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