Adalet sistemi içindeki çocuklar için kılavuz

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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda, adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve desteklenmesinin daha etkin sağlanması hedeflendi. Çocuk hukuku alanında çalışmaların mercek altına alındığı kılavuzun hazırlanma sürecinde, okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar ile Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan uzmanlar da yer aldı. Kılavuzda çocuk kavramı, adalet sistemi içindeki çocuk ve bu çocuklarla ilgili alınan tedbir kararları, adalet sistemi içindeki çocuklara yaklaşım, ailelerine sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülüğü konuları yer aldı. Adalet sistemi içindeki çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınmasında söz konusu çocuklarla çalışan profesyonellerin sahip olması gereken mesleki yeterliliklerin yer aldığı kılavuzda, çocukların gelişimsel durumları ve duygu halleri göz önünde bulundurularak desteklenmeleri için bireyselleştirilmiş çalışmalar da anlatıldı.

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