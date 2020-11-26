Adalet (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Adalet (MYO) bölümü, yenilikçi özelliklere sahip olan sosyal bir bilim bölümü olmaktadır. Hukuki sorunların çözülmesi amacı ile bu bölüm sık olarak tercih edilmektedir.

Adalet Bölümü Nedir?

Adalet bölümü, mevcut var olan sosyal adalet konularını yasal sistemleri, hukuk ve ya kültürün arka planında incelemekte olan yenilikçi sosyal bir bilim programıdır. Ayrıca hukukun ve de hukuk metodolojisinin temelinde yer alan hukuki sorunların çözülmesinde rol oynamaktadır. Devleti oluşturan anayasada yer alan ve bütünlüğü korumakta olan ilkeleri benimseyen anlayışa sahip personellerin yetiştirildiği bir bölüm olmaktadır.

Adalet Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Adalet (MYO) bölümü, 2 yıllık olan bir önlisans yani meslek yüksekokulu programı olmaktadır. Bu bölüm içinde adalet sisteminde görev almakta olan hakim ve de savcılara pek çok konuda destek sağlayacak olan ara personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ara personeller genel olarak zabıt katipliği ile birlikte infaz ve ya koruma aşamalarında görev alabilmektedirler. Adalet bölümü eğitimleri ülkemizde en iyi şekilde verilmekte olan eğitimler arasında yer almaktadır.

Adalet Bölümü Dersleri Nelerdir?

Günümüzde adalet (MYO) bölümünde öğrenci olmayı tercih eden kişilerin alacağı dersler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Kamu hukuku,

Hukuk dili,

Özel hukuk bilgisi,

Adli tıp,

Hukuk usulü bilgisi,

Ceza ve de ceza usulü bilgisi,

Muhasebe,

İcra-iflas bilgisi,

Mali mevzuat,

Avukatlık ve de noterlik mevzuatı,

Kalem mevzuatı,

İnfaz bilgisi,

Daktilografi,

İşletme yönetimi,

Arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve ya uygulamalı olan derslerden de sorumlu olunmaktadır.

Bu derslerin yanı sıra bir de Yükseköğretim Kurulu yani YÖK tarafından zorunlu hale gelen bazı derslerden de genel olarak sorumlu olunmaktadır. Buna ek olarak bu bölüme yer vermekte olan üniversitelerin tercihlerine göre bazı yabancı dil eğitimleri de söz konusu olmaktadır. Bu programdan mezun olan kişiler daha sonrasında Dikey Geçiş Sınavı yani DGS ile eğitimini 4 yıllık olan bir hukuk bölümüne geçiş yaparak devam edebilir ve avukat olabilirler. Buna ek olarak adalet bölümü ülkemizin en temel yapı taşı olan bir bölümdür.

Adalet Bölümü Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

Ülkemizde adalet bölümü bulunan üniversiteler pek fazladır. Bu adalet bölümü olan üniversiteler aşağıdaki gibi listelenmiştir. Bunlar;

Dokuz Eylül Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi,

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

İstanbul Okan Üniversitesi,

Selçuk Üniversitesi,

Dicle Üniversitesi,

İstanbul Okan Üniversitesi,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,

Karabük Üniversitesi,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi üniversiteler ülkemizde adalet bölümünün yaygın olarak tercih edildiği üniversiteler olmaktadır. Bu üniversiteler oldukça iyi bir adalet bölümü eğitimi vermekte olan üniversiteler arasında yer almaktadır.

Adalet Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Adalet bölümü mezunları, günümüz hukuk sistemlerinde görev alan ve de adaleti sağlamayı amaçlamakta olan kişilere bilgiler sağlayarak yardımcı olurlar. Bu nedenle adalet bölümü günümüzde en yaygın olarak talep görmektedir.

Adalet Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Adalet bölümü mezunu olan kişiler genel anlamda iş konusunda çok geniş olan bir yelpazeye sahip olmaktadırlar. Bu adalet bölümü mezunları aşağıdaki yerlerde çalışma imkanı bulabilirler. Bunlar;

Çeşitli mahkemelerin yazı işleri,

İnfaz kurumları,

İcra memurluğu ya da icra yardımcılığı,

Resmi bankalarda ya da özel bankalarda,

Çeşitli kamu kuruluşlarında ya da iktisadi kuruluşları,

Özel kuruluşlarda,

Genel noter büroları,

Özel hukuk büroları gibi pek çok kurum ve ya kuruluşlarda da adalet bölümü mezunu olan kişiler çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Buna ek olarak mahkeme salonlarında ve ya her türlü adliyelerde zabıt katipliğinde, infaz ve de koruma merkezlerinde pek çok çeşitli görevlerde bulunabilirler. Genel olarak adliye bölümü mezunlarında iş imkanlarının büyük bir kısmı da yeterlilik sınavlarından alınmakta olan bir takım puan neticesinde atama ile birlikte gerçekleşmektedir. Hukuk bürolarında sözü geçmekte olan devlet nezdinde de gerçekleştirilen bir yeterlilik sınavlarını gerektirmezler. Bu nedenle günümüzde yaygın olarak adalet bölümü de tercih edilmektedir. Çünkü adalet bölümü ülkemizde en önemli olan bölümler arasında yer almaktadır.