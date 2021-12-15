Adalet Bakanlığı sınav belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 - 26 Aralık’ta uygulanacak 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat) ile 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2021-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.