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Adale ne demek, ne anlama geliyor? Adale kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Adale#TDK
Adale ne demek, ne anlama geliyor Adale kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize yabancı dillerden birçok kelime geçmiştir. Dilimize geçen kelimelerin anlamları olsa da insanlar bazı kelimelerin anlamlarını yanlış bilmektedir. Adale kelimesinin anlamı da halk tarafından tam anlamı ile doğru olarak bilinmemektedir. Adale nedir? Adale neye denir? Adale kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Adale kelimesinin eş anlamlısı kas kelimesidir.

Adale Nedir?

Adale halk arasında kas olarak bilinmektedir. Adale kelimesi halk arasında kas olarak bilinse de tıp alanında kullanılan adale kelimesi farklılık göstermektedir. Adale tıp alanında büzüşebilen bir yapıdır. Adale tıp alanında büzüşebilen bir yapı olduğu için halk arasında bilinen adale çekmesi veya araka adale çekmesi rahatsızlıklarını yaşatmaktadır. Adale kas anlamına geldiği için vücudun her yerindeki kaslar içinde kullanılabilir.

Adale TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Adale kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında tek bir anlam çıkmaktadır. TDK sözlüğüne göre adale kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Adale kelimesi anatomi alanında kullanılan bir kelime olarak verilmiştir. TDK sözlüğünde adale kelimesinin karşılığı olarak kas anlamı verilmiştir.

 

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