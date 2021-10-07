Adale ne demek, ne anlama geliyor? Adale kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Adale kelimesinin eş anlamlısı kas kelimesidir.

Adale Nedir?

Adale halk arasında kas olarak bilinmektedir. Adale kelimesi halk arasında kas olarak bilinse de tıp alanında kullanılan adale kelimesi farklılık göstermektedir. Adale tıp alanında büzüşebilen bir yapıdır. Adale tıp alanında büzüşebilen bir yapı olduğu için halk arasında bilinen adale çekmesi veya araka adale çekmesi rahatsızlıklarını yaşatmaktadır. Adale kas anlamına geldiği için vücudun her yerindeki kaslar içinde kullanılabilir.

Adale TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Adale kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında tek bir anlam çıkmaktadır. TDK sözlüğüne göre adale kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Adale kelimesi anatomi alanında kullanılan bir kelime olarak verilmiştir. TDK sözlüğünde adale kelimesinin karşılığı olarak kas anlamı verilmiştir.