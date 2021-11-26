Adale kelimesinin eş anlamlısı nedir? Adalenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İnsanın fiziksel açıdan hareket etmesini sağlayan yapı adale olarak bilinmektedir. Vücudun farklı bölgelerinde olması ile beraber, aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü üzerinden de çok fazla kullanılır. Diğer yandan güçlü bir yapı olarak da ifade etmek mümkündür. Adalet kelimesi özellikleri taşıdığı eş anlam ile beraber daha fazla öne çıkar.

Adale Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Adale kelimesinin eş anlamlısı ‘kas’ sözcüğüdür. Bu sözcüğü günlük yaşamda farklı yerlerde cümle içerisinde ya da tek başına kullanmak mümkündür. Hatta özellikle kas kelimesinin bu konuda daha fazla değerlendirildiğini eklemek gerekmektedir. Yani halk arasında kas kelimesi daha fazla kullanırken, tıp dünyasında adale sözcüğü öne çıkar.

Adalenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türkiye konumu üzerinden bakıldığı vakit adale kelimesine karşılık olarak kas sözcüğü ifade edilir. Bununla birlikte kas kelimesi taşıdığı anlam ile beraber cümle içerisinde kullanılabilir.

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‘’Bugün bütün kaslarım ağrıyor.’’

‘’Vücut geliştirme salonlarında genelde kas çalışması yapılır.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi kaz kelimesi ile beraber aynı zamanda adale sözcüğü aynı biçimde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına farklı yerlerde değerlendirilebilir.