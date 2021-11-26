Ad kelimesinin eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ad kelimesi eş anlamlısı olan kelime olan isim kelimesinin zamanla yerini almış bir kelimedir.

Ad Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Ad kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler isim, nam, ün, şöhret, sayma, sayılma kelimeleri olmaktadır. Ad kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler arasında en çok kullanılan ise isim kelimesi olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Ad Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre ad kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Bu benim kendi ismimi tanıttığım en güzel anı olarak kaldı.

Ayşe kardeşi Hikmetin namına bu evi aldı.

Okulda öğretmenler çevremizdeki tanınmış kişilerin ünü hakkında araştırma yapmamızı istedi.

Çekiliş sonuçları açıklandığında bizi hiç saymadıklarını öğrendik.

Kalbimi kırmaktan bıkmadın ama ben seni sayıp anmaktan bıkmadım.

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Görkemli bir evde oturduğunuz şanınızdan belli oluyor.

Başarı listesinde ismimi görünce mutluluktan havalara uçtum.

Her insan kendi namına konuşsun bu konu çok karışık.

Yoldan geçen herkes onun şöhretini duymuştur ona uğramadan gitmezler.

Yokluğunda senin namına imza atmak zorunda kaldım.