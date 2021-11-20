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Ad durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? İsmin hal durum ekleri konu anlatımı

#Ad Durum Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Kullanımı
Ad durum eki nedir ve örnekleri nelerdir İsmin hal durum ekleri konu anlatımı

Ad durum eki Türkçe dersi konularından biri olarak önümüze çıkmaktadır. Bu konular genellikle öğrencilerin kafasını karıştıran durumlardan birini oluşturmaktadır. Bu sebeple konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrencilerin sayısı bir hayli fazladır. Ad durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? İsmin hal durum ekleri konu anlatımı şeklindeki konuları detaylarıyla derledik.

 

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Ad durum eki, Türkçe ders konuları arasında en fazla merak edileni ve araştırılan konuları oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu konuyla alakalı olarak verilen her bilginin kolay anlaşılır olması ciddi bir önem arz eder.

Ad Durum Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?

Ad ve zamirlerin cümle içindeki görevlerini belirtmeye yarayan nitelikteki eklere ad durum eki ya da hal eki denilmektedir. Ad durum ekleri konusunun daha net bir şekilde anlaşılabilir olması için verilebilecek örnekler büyük önem taşımaktadır. Bu konuyla alakalı verilebilecek ad durum eki örnekleri ise şunlardır:

Belirtme durum eki:

- i, ı, u, ü

Yönelme durum eki:

- e , a

Kalma Durum Eki:

- de, da, te, ta

Çıkma Durum Eki:

- den,dan, ten, tan

İsmin Hal Durum Ekleri Konu Anlatımı

İsmin hal durum ekleri konusunun anlaşılır olması kişilere bu konuda bilgi sahibi olmak adına büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple her okuyucunun isim hal durum eki konusunu anlayabilmesi için bu ekleri ve bu eklerin cümle içinde kullanımı hakkında bilgiler verilmesi önemli bir fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda ismin diğer tabiri ile ad durum ekleri ve bu eklerin cümle içerisinde kullanımlarının örnekleri şu şekilde verilebilir:

Belirtme durum eklerinin ( i, ı, u, ü ) cümle içinde kullanımına örnekler:

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- Arabay -ı geçen gün satım. / Belirtme durumu (ı)

- Beni sen- i gayet iyi anlıyorum. / Belirtme durumu (i)

- Dün on-u burada misafir ettik. / Belirtme durumu (u)

- Okul- u yine astı. / Belirtme durumu (u)

- Defter- i ona götür. / Belirtme durumu (i)

- Ali kitab-ı yine aldı. / Belirtme durumu (ı)

- Ev-i sonunda gördüm. / Belirtme durumu (i)

- Kapıy -ı sana ben açtım. / Belirtme durumu (ı)

- Okul-u sonunda boyadılar. / Belirtme durumu (u)

- Güller-i koparmayınız. / Belirtme durumu (i)

Yönelme durumu eklerinin (a,e ) cümle içinde kullanımına örnekler:

- Bir on-a yardım edemeyiz. / Yönelme durumu (a)

- İki aydır köy - e gitmiyorsunuz. / Yönelme durumu (e)

- Herkesin öğretmenler- e saygısı sonsuzdur. / Yönelme durumu (e)

- Yabancılar Türkiye'y- e çok geliyor. / Yönelme durumu (e)

Kalma durumu eklerinin (da,de, ta, te ) cümle içinde kullanımına örnekler:

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- Dün İzmir' - de onları görmüşler. / Kalma durumu (de)

- Türkiye'de beş hafta kaldılar. / Kalma durumu (de)

- Ankara' - da toplantı yapmışlar. / Kalma durumu (da)

- Toplantı bugün beş- te olacak. / Kalma durumu (te)

- Anadolu' - da pek çok sayıda müşterimiz var. / Kalma durumu (da)

- Türkiye'- de çok turist var. Kalma durumu (de)

Çıkma/ ayrılma durumu eklerinin (dan,den, tan, ten ) cümle içinde kullanımına örnekler:

- Çantasın- dan bir tane kırmızı kalem çıkarıp bana verdi. / Çıkma/ayrılma durumu (dan)

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- Sizi herkes - ten çok seviyorum. / Çıkma/ayrılma durumu (ten)

- Bu kalın kitapları siz- den aldık. / Çıkma/ayrılma durumu (den)

- Bunları çekmece- den aldım / Çıkma/ayrılma durumu (den)

- Uçak-tan atladı. / Çıkma/ ayrılma durumu (tan)

- Araba- dan atlayıp kaçtı. / Çıkma/ayrılma durumu (dan)

- Cami- den çıktı. / Çıkma/ayrılma durumu (den)

 

 

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#Ad Durum Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Kullanımı

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