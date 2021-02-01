Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri bu coğrafyada aktif olarak kullanılmaktadır. Hemen hemen herkesin büyüklerinden duyarak öğrendiği en az birkaç tane atasözü vardır. Toplumumuzda hemen hemen her türlü olaya, her türlü duyguya karşılık gelebilecek atasözleri vardır. Bu atasözlerinden biri de "açtırma kutuyu söyletme kötüyü" atasözüdür. Peki, açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözünün anlamı nedir ve cümle içinde ne şekilde kullanılabilmektedir. İşte tüm merak edilenler.
Açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözü, genelde insanların duymak istemediği şeyler duyduğunda, duyulmasının istenmeyeceği şeyler söylemesi anlamına gelmektedir.
Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Karşısındaki insanın duymaktan hoşlanmadığı şeyler söylediğinizde, o insan da sizin duymak istemeyeceğiniz şeyler söyleyebilir. Bu durumda kişi kendi hakkında kötü sözler duymak istemiyorsa, bu durumda karşısındaki insan için de kötü sözler söylememelidir. Yani bir kişinin aklından karşısındaki insan hakkında kötü konuşmak geçmediği halde, karşısındaki insandan kötü sözler işitiyorsa, bu durumda o da kötü sözlere başvurabilir.
Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı
Annem teyzeme açtırma kutuyu söyletme kötüyü diyerek onu susturmaya çalışıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle