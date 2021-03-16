Açtı Ağzını Yumdu Gözünü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Birinin, bir olay ya da söz karşısında öfkesine yenik düşerek konuşmasına ''açtı ağzını yumdu gözünü'' denir. Günlük hayatta sık sık kullanılan bu deyim, bir anlık sinir ile söylenen sözleri anlatmak için kullanılır. Açtı ağzını yumdu gözünü ne demek, örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü deyimi ile aynı anlama gelen birçok deyim ve atasözümüz var. Bu deyimler arasında en sık kullanılanları, ''Öfke Kusmak'', ''Ağzına Geleni Söylemek'' ve ''Ateş Püskürmek'' ve ''Veryansın Etmektir.''
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Ne Demek?
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, söylenen sözlere ya da yapılan kötülüklere karşı ağır sözler sarf etmek demektir.
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlamı: Öfke kontrolünü kaybedip karşı tarafa ağır ithamlarda bulunmak.
- Anlamı: Bir anlık kızgınlıkla kalp kırıcı, kötü sözler sarf etmek.
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Sınıf arkadaşlarının sarf ettiği sözlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü.
2- Daha fazla sessiz kalamayan Ali, açtı ağzını yumdu gözünü.