Açtı Ağzını Yumdu Gözünü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)  

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü deyimi ile aynı anlama gelen birçok deyim ve atasözümüz var. Bu deyimler arasında en sık kullanılanları, ''Öfke Kusmak'', ''Ağzına Geleni Söylemek'' ve ''Ateş Püskürmek'' ve ''Veryansın Etmektir.''

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Ne Demek?

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, söylenen sözlere ya da yapılan kötülüklere karşı ağır sözler sarf etmek demektir.

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Öfke kontrolünü kaybedip karşı tarafa ağır ithamlarda bulunmak. Anlamı: Bir anlık kızgınlıkla kalp kırıcı, kötü sözler sarf etmek.

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Sınıf arkadaşlarının sarf ettiği sözlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

2- Daha fazla sessiz kalamayan Ali, açtı ağzını yumdu gözünü.