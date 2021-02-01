Açma Sırrını Dostuna O Da Söyler Dostuna atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri Türk toplumunun olmazsa olmazlarındandır. Bu toplum içerisinde neredeyse her türlü duygu ve olay ile ilgili atasözleri ile karşılaşmak mümkündür. Bu atasözlerinden biri de "açma sırrını dostuna o da söyler dostuna" atasözüdür. Peki, açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözü ne anlama gelmektedir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler.
Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözü, ne kadar güvenilirse güvenilsin, sahip olunan sırrın bir dosta bile açılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.
Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Sahip olunan bir sır, en yakın dosta bile açılmamalıdır. Çünkü o dost da, bu sırrı başka bir dostuna açabilir. Ardından o da başka bir dostuna söyler ve sır bu şekilde yayılmaya başlar. Nihayetinde de bu sır, bir sır olmaktan çıkar.
Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Arkadaşım kendini tutamayıp diğer arkadaşına bir sırrını vereceğini söylediğinde, ona açma sırrını dostuna o da söyler dostuna dedim.
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