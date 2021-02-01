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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

Açma Sırrını Dostuna O Da Söyler Dostuna atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Açma Sırrını Dostuna O Da Söyler Dostuna atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri Türk toplumunun olmazsa olmazlarındandır. Bu toplum içerisinde neredeyse her türlü duygu ve olay ile ilgili atasözleri ile karşılaşmak mümkündür. Bu atasözlerinden biri de "açma sırrını dostuna o da söyler dostuna" atasözüdür. Peki, açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözü ne anlama gelmektedir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler.

Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözü, ne kadar güvenilirse güvenilsin, sahip olunan sırrın bir dosta bile açılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.

 Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Sahip olunan bir sır, en yakın dosta bile açılmamalıdır. Çünkü o dost da, bu sırrı başka bir dostuna açabilir. Ardından o da başka bir dostuna söyler ve sır bu şekilde yayılmaya başlar. Nihayetinde de bu sır, bir sır olmaktan çıkar.

 Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Arkadaşım kendini tutamayıp diğer arkadaşına bir sırrını vereceğini söylediğinde, ona açma sırrını dostuna o da söyler dostuna dedim.

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