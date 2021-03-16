MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Açlıktan Ölmek ne demek? Açlıktan Ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Açlıktan Ölmek ne demek? Açlıktan Ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 03:35 | Son Güncelleme:

Açlıktan Ölmek ne demek? Açlıktan Ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Açlıktan Ölmek ne demek? Açlıktan Ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Açlıktan ölmek deyimi en sık kullandığımız deyimlerden bir tanesidir. Bu deyim gerçek anlamı ile değil ikinci anlamı ile kullanılmaktadır. Açlıktan ölmek nedir? Açlıktan ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Açlıktan ölmek deyimi genelde çok aç olduğumuz zaman kullandığımız deyimlerden bir tanesidir. Bu deyimi gerçekten açlıktan öleceğimiz için değil ne kadar çok acıktığımızı anlatmak için kullanmaktayız.

 Açlıktan Ölmek Ne Demek?

 Kişilerin çok fazla acıktıkları zaman ne kadar çok acıktıklarını vurgulamak için kullandıkları bir deyimdir. Bu deyimde bir abartma vardır.

 Açlıktan Ölmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 Çok acıktığımız zaman açlıktan ölmek deyimini kullanırız. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için kullanılır. Kişi aslında gerçekten açlıktan ölmez. Çok acıkmıştır ve bunun anlaşılması amacı ile bu deyimi kullanmaktadır.

 Açlıktan Ölmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Anne yemekte ne var, açlıktan ölüyorum.

 Buradaki cümlede kişi ne kadar çok acıktığını anlatmak için açlıktan ölmek deyimini kullanmaktadır. Bu cümlede bir abartı vardır. Kişi ne kadar acıktığını abartılı bir şekilde annesine anlatmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi