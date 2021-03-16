Açlıktan Ölmek ne demek? Açlıktan Ölmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Açlıktan ölmek deyimi genelde çok aç olduğumuz zaman kullandığımız deyimlerden bir tanesidir. Bu deyimi gerçekten açlıktan öleceğimiz için değil ne kadar çok acıktığımızı anlatmak için kullanmaktayız.

Açlıktan Ölmek Ne Demek?

Kişilerin çok fazla acıktıkları zaman ne kadar çok acıktıklarını vurgulamak için kullandıkları bir deyimdir. Bu deyimde bir abartma vardır.

Açlıktan Ölmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çok acıktığımız zaman açlıktan ölmek deyimini kullanırız. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için kullanılır. Kişi aslında gerçekten açlıktan ölmez. Çok acıkmıştır ve bunun anlaşılması amacı ile bu deyimi kullanmaktadır.

Açlıktan Ölmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Anne yemekte ne var, açlıktan ölüyorum.

Buradaki cümlede kişi ne kadar çok acıktığını anlatmak için açlıktan ölmek deyimini kullanmaktadır. Bu cümlede bir abartı vardır. Kişi ne kadar acıktığını abartılı bir şekilde annesine anlatmaktadır.