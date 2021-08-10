Açlık Kan Şekeri Kaç Olmalı? Açlık Kan Şekerinin Ortalama Değeri Kaçtır?

Özellikle birçok kişi internet üzerinden açlık ve tokluk kan şekerinin ortalamasını öğrenmeye çalışıyor. Standart olarak belirlenmiş bir değer aralığı kapsamında, mutlaka açlık kan şekerinin olması gerekmektedir.

Açlık Kan Şekeri Kaç Olmalı?

Normal seviyelere üzerinden bakıldı vakit Açlık kan şekerinin ortalaması, ‘70 - 100mg/dl’ üzerinden ele alınır. Bu değer aralığı içerisinde bulunan her birey sağlıklı bir kan şeker ölçümüne sahiptir.

Açlık Kan Şekerinin Ortalama Değeri Kaçtır?

Özellikle tüketilen besine bağlı olarak açlık kan şekerinin önemi oldukça büyüktür. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile beraber, açlık kan şekeri belli bir değer aralığında standart olarak kalır. Bu doğrultuda ele alınan açlık kan şekeri ortalaması ise, ‘70 - 100mg/dl’ biçiminde ifade edilmektedir.