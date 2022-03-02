Aciz ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre aciz kelimesinin anlamı

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Aciz sözcüğü; günlük yaşamda çoğu insanın sık sık kullandığı sözcüklerden birisidir. Uzun senelerden eri dilimizde bulunan aciz sözcüğü; pek çok kişinin gerek sosyal medyada gerek günlük yaşamda faydalandığı ve kullandığı sözcüklerden biri şeklinde öne çıkar.

Aciz Ne Demek?

Aciz sözcüğü; dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Aciz sözcüğü; Arapça kökenli bir kelimedir. Bununla beraber; pek çok anlama gelmektedir. Bunlardan bazılar; beceriksiz, beceriksizlik, güçsüz, işe yaramaz anlamlarına gelmektedir.

Aciz Ne Anlama Gelir?

Aciz kelimesi; dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Aciz kelimesinin birden fazla anlama geldiği belirtilmektedir.

TDK'ya Göre Aciz Kelimesinin Anlamı

TDK'ya göre aciz sözcüğünün anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Beceriksizlik,

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- Gücü, kuvveti bir işe yetmeyen,

- İşe yaramayan,

- Bireyin ve kurumun borcunu zamanında ödeyememesi,

- Alçak gönüllülük gösteren birinin, kendisinden söz ederken söylemiş olduğu sözcük,

- Kuvveti işe yetmeyen bireyin durumu,

- Beceriksiz.

Türk Dil Kurumuna göre aciz kelimesinin anlamları bu şekilde sıralanabilir.