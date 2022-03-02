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Aciz ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre aciz kelimesinin anlamı

#TDK#Eğitim#Sözlük
Aciz ne demek, ne anlama gelir TDKya göre aciz kelimesinin anlamı

Aciz sözcüğü; sık sık kullanılan sıfatların içerisinde bulunmaktadır. Günlük yaşamda konuşma dilinde de çok sık kullanılmaktadır. Çok fazla kullanılmasına karşın, sözcüğün tam anlamını açıklamak oldukça güçtür. Bu yüzden kelimeyi doğru biçimde kullanmak adına, kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Kullanım biçiminin ve imasının nasıl olması gerektiği bilinmelidir. Peki aciz ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Aciz kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Aciz sözcüğü; günlük yaşamda çoğu insanın sık sık kullandığı sözcüklerden birisidir. Uzun senelerden eri dilimizde bulunan aciz sözcüğü; pek çok kişinin gerek sosyal medyada gerek günlük yaşamda faydalandığı ve kullandığı sözcüklerden biri şeklinde öne çıkar.

 Aciz Ne Demek?

 Aciz sözcüğü; dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Aciz sözcüğü; Arapça kökenli bir kelimedir. Bununla beraber; pek çok anlama gelmektedir. Bunlardan bazılar; beceriksiz, beceriksizlik, güçsüz, işe yaramaz anlamlarına gelmektedir.

 Aciz Ne Anlama Gelir?

 Aciz kelimesi; dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Aciz kelimesinin birden fazla anlama geldiği belirtilmektedir.

 TDK'ya Göre Aciz Kelimesinin Anlamı

 TDK'ya göre aciz sözcüğünün anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 - Beceriksizlik,

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 - Gücü, kuvveti bir işe yetmeyen,

 - İşe yaramayan,

 - Bireyin ve kurumun borcunu zamanında ödeyememesi,

 - Alçak gönüllülük gösteren birinin, kendisinden söz ederken söylemiş olduğu sözcük,

 - Kuvveti işe yetmeyen bireyin durumu,

 - Beceriksiz.

 Türk Dil Kurumuna göre aciz kelimesinin anlamları bu şekilde sıralanabilir.

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