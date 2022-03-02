Aciz ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre aciz kelimesinin anlamı

Aciz sözcüğü; günlük yaşamda çoğu insanın sık sık kullandığı sözcüklerden birisidir. Uzun senelerden eri dilimizde bulunan aciz sözcüğü; pek çok kişinin gerek sosyal medyada gerek günlük yaşamda faydalandığı ve kullandığı sözcüklerden biri şeklinde öne çıkar.
Aciz Ne Demek?
Aciz sözcüğü; dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Aciz sözcüğü; Arapça kökenli bir kelimedir. Bununla beraber; pek çok anlama gelmektedir. Bunlardan bazılar; beceriksiz, beceriksizlik, güçsüz, işe yaramaz anlamlarına gelmektedir.
Aciz Ne Anlama Gelir?
Aciz kelimesi; dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Aciz kelimesinin birden fazla anlama geldiği belirtilmektedir.
TDK'ya Göre Aciz Kelimesinin Anlamı
TDK'ya göre aciz sözcüğünün anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir;
- Beceriksizlik,
- Gücü, kuvveti bir işe yetmeyen,
- İşe yaramayan,
- Bireyin ve kurumun borcunu zamanında ödeyememesi,
- Alçak gönüllülük gösteren birinin, kendisinden söz ederken söylemiş olduğu sözcük,
- Kuvveti işe yetmeyen bireyin durumu,
- Beceriksiz.
Türk Dil Kurumuna göre aciz kelimesinin anlamları bu şekilde sıralanabilir.