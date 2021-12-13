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Aciz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Acizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Aciz Kelimesi#Eş Anlamlısı
Aciz kelimesinin eş anlamlısı nedir Acizin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçe de çok kullanılan kelimelerden bir tanesi aciz kelimesidir. Aciz kelimesi bazı durumlarda kullanılmak istenmediği için insanlar aciz kelimesinin eş anlamlarını merak etmektedir. Aciz ne demek? Aciz kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Aciz kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Aciz kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

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Aciz kelimesinin eş anlamlıları güçsüz, mutsuz, zavallı ve zayıf kelimeleridir.

 Aciz Nedir?

 Aciz kelimesinin anlamını bilmek aciz kelimesinin eş anlamlılarını bulmaya yaramaktadır. Aciz kelimesinin anlamı gücü bir şeye yetmez olan güçsüz anlamlarında verilmiştir. Aciz kelimesi beceriksiz anlamında da kullanılmaktadır.

 Aciz Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Aciz kelimesinin dört adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Aciz kelimesi ile eş anlamlı kelimeler güçsüz, mutsuz, zavallı ve zayıf kelimeleridir. Cümlede aciz kelimesi yerine güçsüz, mutsuz, zavallı veya zayıf yazılırsa cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

 Aciz Kelimesine Örnek Cümleler

Onun bakışları karşısında kendimi çok aciz hissettim. / Onun bakışları karşısında kendimi çok güçsüz hissettim. / Onun bakışları karşısında kendimi çok zayıf hissettim. / Onun bakışları karşısında kendimi çok güçsüz hissettim.

Hastalık onu aciz duruma düşürmüş. / Hastalık onu güçsüz duruma düşürmüş. / Hastalık onu zavallı duruma düşürmüş. / Hastalık onu zayıf duruma düşürmüş.

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O kadar aciz görünüyordu ki yanına yaklaşmadım. / O kadar mutsuz görünüyordu ki yanına yaklaşmadım. / O kadar zavallı görünüyordu ki yanına yaklaşmadım.

 

 

 

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