Acısını Çıkarmak ne demek? Acısını Çıkarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimdeki ''acı'' kelimesi gerçek anlamıyla kullanıldığında bir yiyeceğin acısını almak anlamına gelir. Ancak deyimin mecazi anlamda kullanımı daha yaygındır.

Acısını Çıkarmak Ne Demek?

Acısını çıkarmak deyimi birden fazla anlama sahiptir. Genellikle bir şeyin hesabını sormak ve intikam anlamında kullanılır. Acısını çıkarmak, fırsat bulunamadığı için zamanında yapılamayan şeyleri telafi etmek anlamına da gelir.

Acısını Çıkarmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Yapılmış bir kötülüğe zamanı gelince aynı şekilde karşılık vermek. Anlam: Zamanında mahrum kalınan maddi ve manevi şeyleri telafi etmek. Anlam: Birinden söylediği sözün ya da davranışlarının hesabını sormak.

Acısını Çıkarmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Tatil boyunca uzun mesai saatlerinin acısını çıkarıp bol bol dinleneceğim.

2- Kendisine yapılan fenalıkların acısını çıkarmak için fırsat kolluyor.

3- Kardeşime yaptıklarının acısını onlardan çıkarmak istiyorum.