Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü, acil durum ve afetlerle baş etmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde afet ve acil durumlarda soğukkanlı bir şekilde gerekli önlemleri almak ve ilk müdahaleyi yapmak için profesyonel kişiler yetiştirilmesini sağlar.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, acil ve afetlerle baş edecek yöntemler geliştirmek ve bu gibi durumlarda görev yapacak bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu kişiler, deprem, sel, yangın, heyelan gibi acil durumlarda görev alır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü, doğal afetlerde görev alacak profesyonel elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümü başarıyla bitirenler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi teknikeri unvanı verilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, acil durum ve afetlerde insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve ilkyardım yapmakla görevlidir. Bu kişiler, hızlı karar verebilmeli, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi olmalı, dikkatli, empati yeteneği gelişmiş, insanlarda iletişimi kuvvetli, temiz ve titiz davranabilmelidir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 2 yıllık bir önlisans programıdır. Bu bölümü okuyanlar, sağlık sektöründe rahatlıkla iş bulma imkanı yakalıyor. Günümüzde sağlık sektörüne ihtiyacın artması ile birlikte Acil Yardım ve Afet Yönetim teknikeri alımları da artış gösteriyor.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Okumak için Ne Gereklidir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi okumak isteyen öğrencilerin, kritik anlarda doğru karar verebilen, soğukkanlı, sabırlı, sakin kalabilen, hızlı karar alarak uygulayabilen empati yeteneği gelişmiş kişiler olması gerekir. Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin TYT Sınavı’ndan baraj puanı olan 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin diğer insanlarla güçlü bir iletişim kurabilmesi gerekir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne yerleşmek için TYT puan türünden yeterli puan almanız gerekir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi teknikerleri, eğitim aldıkları iki yıl boyunca öğrencilere pratik ve teorik dersler veriliyor. Aynı zamanda öğrencilere 1. Sınıfın yaz döneminde zorunlu staj yaptırılıyor. Bu sayede öğrenciler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi laboratuvarlarında pratik yapma imkanı buluyor.

Temel Anatomi

İtfaiye ve Yangın Güvenliği

Fizyoloji

Afetlerde Yasal Haklar

Acil Durum ve Afet Yönetimi Planlaması

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

Afet ve Acil Durum Psikolojisi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler, il afet ve acil durum müdürlüklerinde, belediyeler, 112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde koordinatör ve yönetici, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde başta olmak üzere pek çok kamu ve özel alanda çalışma fırsatı bulabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri

112 ambulans merkezleri

Belediyeler

Kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler pek çok kamu kuruluşunda, afet ve ilkyardım noktasında çalışma imkanı bulur. Bu kişiler, afet bölgelerinde görev alır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Yüksekokulu

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)