Acil Tıp Teknisyeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Acil Tıp Teknisyeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Acil tıp teknisyeni hastalardan gelen acil durum çağrılarına cevap vererek gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyenleri hastalara da tıbbi hizmetler sunarlar.

Acil Tıp Teknisyeni Nedir?

Acil tıp teknisyeni sağlık sektöründe en önemli çalışanlardan biridir. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyeni gelen acil durum çağrılarına cevap verebilirler. Tıbbi hizmetler de sunan acil tıp teknisyenleri hastaların sağlık kuruluşlarına nakledilmeleri ile ilgili tüm çalışmaları yakından takip ederler. Çoğu durumda hastaya ilk müdahaleyi acil tıp teknisyenleri yaparlar.

Olay yerinde hızlı bir müdahalede bulunan acil tıp teknisyenleri hayati öneme sahip bir iş yaparlar. Acil tıp teknisyenleri gereken acil durumlarda ambulansı da kullanırlar. Aynı zamanda hastalara da oksijen desteği sağlanır. Aynı zamanda acil tıp teknisyenleri acil bir doğum esnasında doğuma yardımcı olurlar.

Acil Tıp Teknisyeni Ne İşe Yarar?

Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan acil tıp teknisyenleri eğitim sırasında öğrendikleri ve doktordan aldıkları talimatları izlerler. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyenleri hastalara ilaçları oral yoldan ve ya damar yolu ile birlikte uygularlar. Acil durumlarda hastaları nakil için stabil bir duruma da getirirler. Acil tıp teknisyenleri hastaların yaralarını kapatmak ve kanamayı durdurmak için çalışmalar yaparlar. Hastalara oksijen desteği sağlayan acil tıp teknisyeni hastaları sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde götürürler. Bunun yanı sıra kullandıkları ekipmanları düzenli kullanan acil tıp teknisyeni kullanılmış malzemeleri de değiştirirler.

Acil Tıp Teknisyeni Nasıl Olunur?

Acil tıp teknisyeni olmak için belli bir eğitimden geçmek gerekir. Acil tıp teknisyeni olmak için sağlık meslek liselerinde eğitim almak gerekir. Bunun yanı sıra bu bölümde çalışmak isteyen kişiler üniversitelerde dört yıllık eğitim veren Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde eğitim görebilirler. Bu dört yıllık eğitim başarı ile tamamlandığında acil tıp teknisyenliği yapılabilir.

Acil Tıp Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir?

Acil tıp teknisyeni olmak için hastaları hastanelere nakledecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak gerekir. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyenlerinin yoğun çalışma temposuna uyum sağlaması gerekmektedir. Ekip çalışmasına yatkın olan acil tıp teknisyenleri sözlü iletişim becerisine de sahip olmalılar. Acil tıp teknisyenleri zorlu bir çalışma ortamında bulundukları için stres ile baş edebilme yöntemlerini bilmeleri gerekir. Acil tıp teknisyeni olmak isteyen erkeklerin askerlik yükümlülüğünün bulunmaması gerekir. Bu noktada askerlikten muaf olmak, askerliği tecil ettirmek ve ya askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir.

Acil Tıp Teknisyeninin Görevleri Nelerdir?

Acil tıp teknisyenleri hastalara acil durumlarda ilk müdahaleyi yaparlar. Özellikle doğum anlarında da doğuma yardımcı olabilirler. Acil tıp teknisyenleri gördükleri eğitim neticesinde hastaya oksijen desteği de sağlarlar.

Acil Tıp Teknisyeni Maaşları Ne Kadar?

Acil tıp teknisyenlerinin iş tecrübelerine ve donanımlarına göre aldıkları maaş da değişiklik gösterir. Özellikle işe yeni başlayan acil tıp teknisyenleri 2 bin 300 lira alırlar. Bunun yanı sıra tecrübeleri ve mesleki donanımları arttıkça acil tıp teknisyenleri 2 bin 700 lira maaş alabilirler. Acil tıp teknisyenliğinde en yüksek maaş 3 bin 390 liradır.

Acil Tıp Teknisyeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Acil tıp teknisyenleri sağlık kuruluşlarında görev alırlar. Özellikle devlet hastaneleri ve özel hastanelerde acil tıp teknisyenlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle acil tıp teknisyenleri çok rahat iş bulabilirler.