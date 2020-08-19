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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Açıköğretim'de yaz okulu sınavları online

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Açıköğretim'de yaz okulu sınavları online
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi. Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum" dedi.

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