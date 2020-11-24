Açıköğretimde sınavlar yüz yüze

Salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında yayımlanan genelgede, hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kursların, 20 Kasım 2020 tarihinden 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğu ifade edildi. Ancak koruyucu maske ve koruyucu kıyafet yapımı kurslarıyla, tehlikeli işlerde çalışanların eğitimine yönelik kurslar valilik onayıyla açılabilecek.

MEB tarafından yayımlanan yazı şöyle:



