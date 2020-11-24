Açıköğretimde sınavlar yüz yüze
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını duyurdu.
Salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında yayımlanan genelgede, hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kursların, 20 Kasım 2020 tarihinden 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğu ifade edildi. Ancak koruyucu maske ve koruyucu kıyafet yapımı kurslarıyla, tehlikeli işlerde çalışanların eğitimine yönelik kurslar valilik onayıyla açılabilecek.
MEB tarafından yayımlanan yazı şöyle:
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