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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.11.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Açıköğretimde sınavlar yüz yüze

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Açıköğretimde sınavlar yüz yüze
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında yayımlanan genelgede, hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kursların, 20 Kasım 2020 tarihinden 4 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulduğu ifade edildi. Ancak koruyucu maske ve koruyucu kıyafet yapımı kurslarıyla, tehlikeli işlerde çalışanların eğitimine yönelik kurslar valilik onayıyla açılabilecek.

MEB tarafından yayımlanan yazı şöyle:

Açıköğretimde sınavlar yüz yüze

 

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