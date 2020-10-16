Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
Açıköğretimde kayıt yenileme sürüyor
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.
AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle