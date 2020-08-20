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Eğitim
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Açıköğretim yaz okulu online sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri..

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Açıköğretim yaz okulu online sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri..
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.

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