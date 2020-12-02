Açıköğretim ve ÖSYM sınavları ertelendi

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık tarihlerindeki açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, COVID-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini açıkladı. ÖSYM’den de “2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelenmiştir” açıklaması yapıldı. Ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı salgının seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesine göre belirlenerek duyurulacak.