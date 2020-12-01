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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Açıköğretim sınavları ertelendi

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Açıköğretim sınavları ertelendi
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere art arda yenileri ekleniyor. MEB, hafta sonu yapılacak açıköğretim ile unvan değişikliği sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama şöyle:
“5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.”

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