Açıköğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart'ta
Açıköğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim Ortaokulu, Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrimiçi olacak. Açıköğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri bakanlık tarafından yapıldı. Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.