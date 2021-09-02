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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.09.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Açıköğretim Lisesi ek sınav sonuçları açıklandı

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Açıköğretim Lisesi ek sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Açıköğretim Lisesi ek sınav sonuçları açıklandı.

Duyuruya göre 16-29 Ağustos tarihlerinde yapılan açıköğretim ek sınav sonuçları açıklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresiyle birlikte güvenlik koduyla sonuçlarını görüntüleyebilir.

AÖL kayıtları 6 Eylül - 3 Ekim arasında
AÖL kayıtları 6 Eylül - 3 Ekim arasında
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