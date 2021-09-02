Açıköğretim Lisesi ek sınav sonuçları açıklandı

Duyuruya göre 16-29 Ağustos tarihlerinde yapılan açıköğretim ek sınav sonuçları açıklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresiyle birlikte güvenlik koduyla sonuçlarını görüntüleyebilir.