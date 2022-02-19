Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, önceki yıllarda açık öğretim, iktisat ve işletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim gören öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edebilmesi için kayıt yenileme işlemlerinin, 21 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamanın tamamı şöyle; "17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun ’Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir’ hükmünü içerdiğinden Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açıköğretim programlarında kayıtlı olan ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminde silinecek. İlişiği kesilen öğrencilerin yaz okuluna ve sonraki dönemlere kayıt hakları bulunmayacak"