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Açıköğretim kayıt tarihleri uzatıldı

#2021-2022 Akademik Yılı#Anadolu Üniversitesi#Kayıt Tarihleri Uzatıldı
Açıköğretim kayıt tarihleri uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2021-2022 akademik yılı "İkinci Üniversite" online başvuru ve kayıt işlemlerinin aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 2002 yılından itibaren sınavsız ikinci üniversite hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıdığı hatırlatıldı.

Uygulama kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite, 5'i yeni açılmış olan 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ön lisans programları olan Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile yeni açılan lisans programları olan Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Adalet Ön Lisans Programı ise ikinci üniversite kapsamında bu yıl son kez öğrenci kabul edecek."

Kayıt için aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile başvuruda bulunulabileceği, İkinci Üniversite hakkında detaylı bilginin 7-24 hizmet veren çağrı sisteminden ve ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabileceği belirtildi.

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#2021-2022 Akademik Yılı#Anadolu Üniversitesi#Kayıt Tarihleri Uzatıldı