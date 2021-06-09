Açıklık Nedir? Açıklık İlkesi Ne Demek, Nasıl Bulunur? Açıklık İlkesi Materyalleri Ve Örnekleri

Açıklık ilkeleri, yol gösterici ilkelerdir. Kuruluşlar, ulusal veri koruma yasaları kapsamındaki ek yükümlülüklerin farkında olmalıdır.

Açıklık Nedir?

Verilere nasıl erişildiği, nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı bir spektrumda mevcuttur. Gizli olması gereken veriler gizli tutulmalıdır. Hassas veya ticari veriler bazı kişi veya kuruluşlarla paylaşılabilir. Açık olabilen veriler açık olmalıdır. Kuruluşların özel verileri nasıl güvence altına aldıklarına ve yönettiklerine ilişkin açıklık güven oluşturur.

Açıklık İlkesi Ne Demek, Nasıl Bulunur?

Açıklık ilkelerinde kuruluşların yapması gereken;

İnsanlara hangi kişisel verileri topladıkları konusunda açıklık,

İnsanlara kişisel verileri nasıl kullandıkları konusunda açıklık,

Kişisel verilerin paylaşılma şekli konusunda insanlara açıklık,

Kişisel verilerin güvence altına alınma şekli hakkında insanlara açıklık,

İnsanlara verilerini kullanarak onlar hakkında nasıl karar verdiğimizi açıklamak,

Kişisel verilerin kötüye kullanılması için hesap verebilirlik mekanizmaları konusunda açıklık,

İnsanların verilerinin nasıl toplandığını ve kullanıldığını anlamasına ve etkilemesine yardımcı olmak,

Kişisel verileri topluyor veya kullanıyorsanız, analizlerini ve çıktılarını olabildiğince açık hale getirmektir.

Açıklık İlkesi Materyalleri ve Örnekleri Nelerdir?

Kişisel verilerin nasıl kullanıldığı ve gizliliğin nasıl korunduğu konusunda açık olmak, kişisel verileri toplayan ve kullanan kuruluşlarda güven oluşturmaya yardımcı olur. Daha fazla güven, yeni fikirler ve hizmetler geliştirirken daha az sürtüşme ve mevcut olanların daha fazla kullanılması anlamına gelir. Daha fazla bağlantı ve ağ etkisini kolaylaştırır. Tüketicilerin kendilerini güçlendirilmiş hissetmelerine yardımcı olur ve kişisel verilerin toplanmasını içeren hizmetler hakkında daha bilinçli seçimlere yol açar. Açıklık, işleri daha iyi hale getirir.

Gizlilik ve açıklık ilkeleri, kişisel verileri nasıl yönettikleri konusunda güven oluşturmak isteyen kuruluşlar için hedefler belirler. İlkeler, genel olarak topladıkları ve / veya kullandıkları verileri değil, özellikle kuruluşların kişisel verileri nasıl yönettiğine odaklanır. Kişisel verileri toplayan, depolayan, kullanan ve / veya bunlara erişim sağlayan her büyüklükte kuruluş olan kamu, özel ve üçüncü sektördeki kuruluşlar için geniş çapta uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

İlkelerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır. İlkelerin bazı yönleri, Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri koruma çerçevelerine zaten yansıtılmıştır ve dijital tek pazarda faaliyet gösteren birçok kuruluş için bir gereklilik haline gelecektir. Diğerleri mevcut yasaları genişletir ve kişisel verilerin nasıl yönetildiği konusunda daha fazla açıklık ister. Veri koruma bazen bir uyumluluk yükü olarak görülür. Gizliliğin nasıl korunduğuna ilişkin açıklık güven oluşturur ve hem uygunluk hem de daha geniş hizmet iyileştirmeleri sağlar.

Açıklık İlkeleri Prensipler;

Kuruluşlar, hangi kişisel verileri topladıkları konusunda insanlara açık olmalıdır.

Kuruluşlar, kişisel verileri nasıl kullandıkları konusunda insanlara açık olmalıdır3) Kuruluşlar, kişisel verilerin paylaşılma şekli konusunda insanlara açık olmalıdır.

Kuruluşlar, kişisel verilerin güvence altına alınma şekli konusunda insanlara açık olmalıdır

Kuruluşlar, verilerini kullanarak kendileri hakkında nasıl karar verdiklerini insanlara açıklamalıdır.

Kuruluşlar, kişisel verilerin kötüye kullanılması için hesap verebilirlik mekanizmaları konusunda açık olmalıdır.

Kuruluşlar, insanların verilerinin nasıl toplandığını ve kullanıldığını anlamasına ve etkilemesine yardımcı olmalıdır.

Kişisel verileri toplayan veya kullanan kuruluşlar, analizlerini ve çıktılarını olabildiğince açık tutmalıdır.

İlkeler, organizasyonları çeşitli şekillerde 'açık' olma taahhüdünde bulunmaya teşvik eder. 'Açık', hem bilgi paylaşımı (halka açık olarak ve doğrudan insanlara) hem de insanların nasıl iyileştirilebileceği konusunda geri bildirimlere açık olmak anlamına gelir.